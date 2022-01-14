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الصحة :لا وفيات وتسجيل ( 150) إصابة جديدة بفيروس كورونا بغزة

14 كانون ثاني / يناير 2022 02:54

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غزة-الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عدم  تسجيل اي حالة وفاة وتسجيل ( 150) إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1306 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 130 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 191485 إصابة بينها 1268 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 188488 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1729.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 44حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 35.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 553823.

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