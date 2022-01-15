الطقس: استمرار التأثر بالمنخفض الجوي حتى الغد

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، وشديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، وغائما، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وتنبأت أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما وشديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد احيانا الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة، والبحر مائجا.

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، وشديد البرودة في معظم المناطق، حيث متوقع تشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وتشكل الصقيع والانجماد اعتبارا من ساعات المساء ليوم غد الأحد.