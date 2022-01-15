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أخبار » الأسرة و المجتمع

إذا كنت تعاني من الإسهال

15 كانون ثاني / يناير 2022 08:54

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الإصابة بالإسهال تعد من الأمور المزعجة والتي تعرض الشخص المصاب للعديد من المشاكل الصحية وأبرزها الجفاف، ونقص في الأملاح والمعادن التي يحتاجها الجسم،  وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أهم وأبرز الحيل الجيدة والمضرة لمريض الإسهال، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday".

من العناصر الغذائية المسموحة لمريض الإسهال التالي:
 
-الزعتر:
يعد مطهر  طبيعي للمعدة والأمعاء، فهو يحتوي علي خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وأيضا يقلل من الإصابة والشعور بألم البطن عند الإصابة بالإسهال، ولذا يمكنك تناوله يوميا لعلاج مشكلة الإسهال.

-الجزر:
يعد من أبرز وأهم العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تخفيف وعلاج الإسهال، ويرجع السبب لإحتوائه علي الألياف التي تحسن من حركة الأمعاء والهضم، وهذا يجعله علاج قوي وفعال ضد الإضطارابات الهضمي الناتجة عن الإصابة بالإسهال.

-التفاح:
يحتوي علي البكتين وهي نوع من الألياف المهمة لصحة الجهاز الهضمي، كما أنه غني ببعض اعناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم كالبوتاسيوم وفيتامين أ.

أطعمة ممنوعة علي مرضي الإسهال، ومنها:
-أبتعد عن المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من أعراض الإسهال.

-تجنب المشروبات  الغازية لأنها تزيد من حدة  ألم المعدة والتنشجات في المعدة.

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