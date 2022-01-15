5 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

غزة - الرأي:

يدخل خمسة أسرى اليوم السبت، أعواماً جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير إبراهيم سعيد إبراهيم سالم (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/01/2008م، وهو محكوم بالسجن 26 عاما.

والأسير محمد أحمد ناجي أبو الرب (46 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/01/2003م، وهو محكوم بالسجن 24 عاما.

والأسير موسى حسن عيسى الخولي (36 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/01/2004م، وهو محكوم بالسجن 23 عاما.

والأسير محمد إسماعيل حلمي البل (32 عامًا)، من سكان محافظة غزة، يدخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/01/2008م، وهو محكوم بالسجن 15 عاما.

والأسير حمزة محمد عبد القادر ابوة الهيجا (41 عامًا)، من سكان مخيم جنين، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/01/2003، وهو محكوم بالسجن لمدة 26 عاما.