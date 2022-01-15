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في دراسة تقييمية

موظفو وزارة العدل يبدون رضاهم الوظيفي بنسبة تصل لـ 70%

15 كانون ثاني / يناير 2022 09:41

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غزة-الرأي

أبدى الموظفون في وزارة العدل رضاهم الوظيفي بما لا يقل عن 70% حول وضعهم الوظيفي وذلك في دراسة أعدتها وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل لتقييم رضا موظفي الوزارة ومرافقها.
وأوضحت الدراسة أن 71% من المستجيبين راضون بشكل عام عن الوضع الوظيفي لهم في الوزارة، كما خلصت إلى رضا متوسط على كل من الأوضاع الوظيفية المتعلقة بالتفاعل مع المدير المباشر، ماهية العمل، مزايا وصلاحيات العمل، بينما انخفض الرضا على وضع مساهمات الوزارة في العمل.
وتم التعبير عن الرضا الوظيفي بمجال "الرضا الوظيفي مشيرين إلى حالة الحيادية من قبل المستجيبين على الرضا الوظيفي وهي: الخطط والتطلعات التي لديهم للمضي قدما بالوزارة والعمل بكفاءة وفعالية نتيجة الشعور بالرضا الوظيفي.
وقد أوصت الدراسة بزيادة تقديم فرص جيدة للتدريب والتطوير المهني لموظفيها وموظفاتها والحرص على توفير جميع الموارد اللازمة لموظفيها للقيام بالأعمال الموكلة لهم.
كما أوصت المدراء المباشرين بالحرص على توفير الرضا الوظيفي لموظفيهم والأخذ بعين الاعتبار المسميات الوظيفية والتخصص في توزيع المهام الوظيفية بينهم، ومتابعة الشكاوى المقدمة من الموظفين.
 

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