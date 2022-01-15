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تواصل الاحتجاجات في النقب

15 كانون ثاني / يناير 2022 12:45

الاحتجاجات في النقب
الاحتجاجات في النقب

النقب المحتل - الرأي:

تواصلت الاحتجاجات في النقب المحتل، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات التجريف التي تستهدف الأراضي العربية في النقب بذريعة "التشجير".

كما تواصلت حملة الاعتقالات التي تشنها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذت حملة مداهمات دخلت خلالها إلى بلدة تل السبع، ونشرت قواتها عند مداخل سعوة، التي شهدت عمليات التجريف.

ورصدت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب اعتقال 132 خلال اليومين الأخيرين، على الأقلّ.

وفي بيان صدر عنها اليوم، السبت، أفادت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، بأن وفدا منها قام أمس الجمعة، بزيارة تفقدية للمصابين الذين يرقدون في المستشفى من جراء الاعتداء عليهم في مظاهرة النقب.

وأوضحت اللجنة أن عشرات المصابين يرقدون في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لتقلي العلاج، معظمهم تعرضوا لإصابات خطيرة في الرأس وفي القسم العلوي من الجسد.

 

 

 

 

 

 

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