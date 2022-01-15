وقفة في غزة دعماً لسكان "النقب" في مواجهة انتهاكات الاحتلال

غزة - الرأي:

شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، السبت، في وقفة، دعما لصمود سكان منطقة النقب المحتل، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقّهم وتجريف أراضيهم.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمها التجمّع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، في ساحة المجلس التشريعي بمدينة غزة، لافتة كبيرة كُتب عليها "وقفة شعبية تضامنية (...) نصرة لأهلنا في النقب المُحتل ضد الإرهاب الصهيوني".

وشهد النقب خلال الأيام الماضية، احتجاجات لمواطنين عرب ضد تجريف أراضيهم وزراعتها بالأشجار توطئة لمصادرتها، من قبل الصندوق القومي اليهودي، وهو منظمة تجمع الأموال من اليهود بالعالم لوضع اليد على الأملاك الفلسطينية.

ودعا محمد فارس، المتحدث باسم التجمّع، المجتمع الدولي والعربي إلى "التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق سكان النقب".

وقال في حديثه لوكالة الأناضول: "على المجتمع الدولي أن يوقف المهزلة التي تحدث في النقب، والتي نعدّها محاولة يائسة للسيطرة على الأراضي".

وتابع: "نُحيّي صمود سكان النقب، ونقول لهم أننا معكم في دعم صمودكم وتضحياتكم".

وطالب العالم بـ"التحرك للمحافظة على حقوق سكان النقب، التي تعتبر جزءا من الحقوق الإنسانية التي ينشدها المجتمع الدولي".

وأضاف: "ما يحدث في النقب مخالف للقيم الإنسانية، ويجب الوقوف بجانب السكان بشجاعة".

وبحسب تقرير نشره موقع "عرب 48" المتخصص بشؤون الفلسطينيين في إسرائيل، الجمعة، فإن إسرائيل اعتقلت خلال يومين، 132 متظاهرًا عربيًا.

وتبلغ مساحة منطقة النقب نحو 14 ألف كيلومتر مربع، ويغلب عليها الطابع الصحراوي، وتقطنها تاريخيا، عشائر عربية ترتبط اجتماعيا بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية والأردن.