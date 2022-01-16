الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي اليوم

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو اليوم الأحد، غائما وشديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

وهذه الليلة يكون الجو شديد البرودة ومتوقع تشكل الصقيع و الانجماد في معظم المناطق، الرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، صافيا بوجه عام، وشديد البرودة في معظم المناطق، حيث متوقع تشكل الصقيع و الانجماد في معظم المناطق، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، واعتبارا من ساعات المساء تنشط سرعة الرياح تدريجيا، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار في ساعات الليل، خاصة على المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة، والبحر مائجا .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وتشكل الصقيع والانجماد اعتبارا من ساعات مساء اليوم الأحد .