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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

16 كانون ثاني / يناير 2022 08:19

رام الله - الرأي

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل على النحو التالي:

الدولار 3.10

الدينار: 4.38

اليورو: 3.54

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