أعراض أوميكرون.. أحدث "5 علامات" للإصابة بالفيروس شديد العدوى

أبرزت أحدث البيانات التي قدمتها دراسة Covid Symptom البريطانية، بقيادة البروفيسور تيم سبيكتور ، "أهم خمس" علامات لعلامات Omicron.

يتناقض العلماء مع المعرفة من المساهمين البريطانيين الذين أبلغوا عن حالات متفائلة في تطبيق ZOE Covid Study في أكتوبر وديسمبر، ففى أكتوبر ، كانت دلتا هي الضغط المهيمن في المملكة المتحدة بينما كان Omicron هو الأكثر هيمنة بحلول ديسمبر.

ووفقا لتقرير موقع " أكسبريس"، بقيت العلامات الأكثر انتشارًا هي نفسها ، والتي كانت:

سيلان الأنف

صداع الراس

التعب (الحساس أو الشديد)

العطس

إلتهاب الحلق.

اكتشف البحث "أنه لا يوجد فرق واضح في ملف أعراض دلتا وأوميكرون"، فقط 50٪ من الأشخاص المصابين تظهر عليهم العلامات "الكلاسيكية" لكورونا ، وهي:

حمى

سعال

فقدان حاسة الشم أو الأسلوب.

"ومن المثير للاهتمام ، أننا رأينا أن فقدان حاسة الشم والذوق أصبح أقل شيوعًا، حيث كان من بين الأعراض العشرة الأولى في وقت سابق من عام 2021 وهو الآن يحتل المرتبة 17 ، مع واحد فقط من كل خمسة أشخاص يعاني منه."

في حين أن العديد من الأفراد قد يختبرون أوميكرون على أنه نزلة برد ، إلا أن المرض يمكن - ومع ذلك - يؤدي إلى الوفاة، ويمكن للناس أيضًا تجربة العلامات طويلة المدى التي تعطل حياتهم اليومية ، والتي يشار إليها باسم Covid المطول.

حددت NHS أن Covid المطول تم تحديده كعلامات نهائية "أسابيع أو أشهر بعد انتهاء العدوى، وقد تشمل علامات كوفيد الشائعة المطولة ما يلي:

التعب الشديد (التعب)

ضيق في التنفس

وجع أو ضيق في الصدر

مشاكل في الذاكرة والتركيز ("ضباب الدماغ")

صعوبة النوم (الأرق).

خفقان القلب

دوخة

الاكتئاب والعصبية

طنين الأذن

الشعور بالغثيان ، الإسهال ، آلام البطن ، فقدان الرغبة في تناول الطعام

ارتفاع في درجة الحرارة ، سعال ، مضاعفات ، التهاب في الحلق ، تغيرات في حاسة الشم أو الأسلوب

الطفح الجلدي.