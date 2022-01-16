الاحتلال يعتقل مواطنيْن من نابلس وقلقيلية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنيْن من محافظتي نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في الجبهة الشعبية حسام الرزة من نابلس، وأحمد زهير شتيوي من قلقيلية.