الصحة: 69 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 20 حالة، بعد إجراء 430 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أنها لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ191634 إصابة.

فيما وصل عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس إلى 1275 حالة، والمتعافين 188628 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 1731 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 54 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 554655 شخصاً.