بلدية غزة: المياه في برك تجميع الأمطار لم ترتفع عن المنسوب الطبيعي

غزة - الرأي:

قالت بلدية غزة، إن كميات المياه المتجمعة في برك تجميع مياه الأمطار بغزة، لا زالت لم تصل إلى حدها الأقصى من الاستيعاب ولم ترتفع عن المنسوب الطبيعي.

وذكرت البلدية في تصريحات وصلت "الرأي" اليوم الأحد، أن منسوب مياه الأمطار المتجمعة في بركة الشيخ رضوان شمال المدينة بلغ 5.40 متر، وفي بركة عسقولة بحي الزيتون بلغ 5.25 متر، وفي بركة B7 الاحتياطية في حي الزيتون إلى 4.5 متر، علماً بأن الحد الأقصى لاستيعاب المياه في بركة الشيخ رضوان يبلغ 8 متر.

وأكدت البلدية أن المضخات الموجودة في برك تجميع مياه الأمطار تعمل على مدار الساعة لتصريف المياه ومنع ارتفاع المنسوب عن المستوى الطبيعي.

وقالت لجنة الطوارئ في البلدية إنها شرعت باتخاذ إجراءات وخطوات جديدة ضمن جهودها في التعامل مع المنخفضات الجوية.

وذكرت أنها قامت بتجهيز برك اضافية لتجميع مياه الأمطار في خطوة استباقية للتخفيف من كميات المياه الواردة إلى برك تجمع الأمطار.

وأكد رئيس اللجنة مصطفى قزعاط على ضرورة البدء الفوري في عملية اعادة اعمار البنية التحتية المتضررة بفعل العدوان الاسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي، والتي كان لها أثرها في تجمع مياه الأمطار.