حماس تدعو لتدخل فوري لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

غزة - الرأي:

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد وإنقاذ حياته.

ودعا الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع اليوم الأحد، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية إلى تدخل فوري للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد.

وأكد القانوع أن تجاهل الاحتلال للحالة الصحية الخطيرة للأسير أبو حميد المصاب بالسرطان، والذي يعيش في غيبوبة منذ 11 يوماً يعكس الوجه الإجرامي القبيح للاحتلال في التعامل مع الأسرى المرضى، وضربه بعرض الحائط لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.