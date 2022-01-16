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ديوان الموظفين بغزة يوقف خدماته لغير المطعمين

16 كانون ثاني / يناير 2022 12:37

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غزة-الرأي

أعلن ديوان الموظفين العام عن إيقاف جميع خدماته للمواطنين والموظفين على حدٍ سواء من غير الحاصلين على التطعيم الخاص بفيروس كورونا.


ولفت الديوان فى تصريح وصل " الراي" نسخة عنه الى ان الخدمة ستتوقف كذلك عن المتقدمين للمسابقات الوظيفية بكافة مراحلها بعد 72 ساعة من تاريخ هذا التنويه .

ونوه الديوان إلى أن المواطنين والموظفين الذين يمنع تطعيمهم لظروف صحية عليهم مراجعة وزارة الصحة  دائرة الطب الوقائي بعيادة الرمال للحصول على كتاب يفيد بأسباب منع تلقي التطعيم الخاص بفيروس (كورونا) ومن ثم مراجعة ديوان الموظفين بالخصوص.
 

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