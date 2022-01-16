السياحة في باريس في فصل الشتاء

الرأي – وكالات:

من أفضل الأوقات التي يمكن زيارة باريس الفرنسية فيها هو فصل الشتاء، وتعد باريس من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها الكثير في فصل الشتاء، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهم الأماكن التي يمكنك زياتها في الشتاء، وكذلك بعض الأنشطة التي يمكن ممارستها في هذا الوقت، فتابع معنا.

أهم الأماكن السياحية في باريس في فصل الشتاء

يوجد العديد من الأماكن السيايحة التي يمكن زيارتها في فصل الشتاء، وفيما يلي سنذكر أهمها:

متحف اللوفر في باريس

لا يمكنك أن تزور باريس دون زيارة متحف اللوفر، حيث أنه يحتوي على عدد كبير من المنحوتات والقطع الزخرفية والمنحوتات التي يعود أصلها إلى القرن ماقبل القرن العشرين.

وفي كل عام في فصل الشتاء يقبل على زيارته العديد من السياح من مختلف دول العالم، ويرجع السبب في ذلك إلى امكانية حجز أفضل فنادق باريس بأسعار مناسبة بالاضافة الى شعفهم برؤية العالميين المشهوريين فينوس دي ميلو والموناليزا.

ويعتبر متحف اللوفر من الأماكن التي يعود أصلها إلى قرون طويلة، وهو من أهم الأماكن التاريخية هذا بالإضافة إلى أنه مكان وموطن للإبداع وذوق للأعمال الفنية التي تحظى بشهرة عالمية.

كاتدرائية نوتردام باريس

وتعتبر هذه الكاتدرائية الأكثر شهرة على مستوى العالم، ويرجع ذلك في أنها الأجمل عالميا، وبالرغم من أن هذه الكاتدرائية تعد من أكثر الأمكان شهرة التي يمكن زيارتها في باريس إلا أنها تم تجاهلها لفترة طويلة، وبعد ذلك استعادة مكانتها من خلال التدفق السياحي الذي حدث لها بعد أن ظهرت في أعجوبة فيكتور هوغو الأدبية.

وأهم ما يميز هذه الكاتدرائية عن غيرها أنها ذات أبراج رداماتيكية، بالإضافة إلى نوافذها الملونة، وقمتها الجذابة.

برج إيفل باريس

وهو العلامة المميزة لباريس، وهو رمز للحب والأناقة، ويعد من المباني الحديثة العجيبة التي تضاف إلى قائمة المباني التي لها قيمة بارزة ويعود أصلها إلى قرون مضت.

يقبل السياح على زيارة هذا البرج في فصل الشتاء وخاصة في شهر يناير، حيث يغطي الثلج معظم البرج، ويقومون بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية.

ويعتبر برج إيفل هو محل جذب السياح لزيارة باريس، كما أن يتميز بمنظر رائع عند إضاءة أنواره ليلاً.

حدائق لوكسمبورج

وهي مجموعة من الحدائق المستوحاة من حدائق بوبولي في فلورنسا، وتغطي مساحة هذه الحدائق من الأرض ما يزيد عن 25 هكتار من الأرض، والتي تم إنشاؤها في عام 1612 .

وتنقسم حدائق لوكسمبورج إلى مجموعة من الحدائق الفرنسية والحدائق الإنجليزية، هذا بالإضافة إلى أنها يوجد بها غابة هندسية وحديقة وروود وكذلك بركة ماء كبيرة، هذا بالإضافة إلى أنها تحتوي على بستان تفاح، ومنحل طبيعي يتعلم منه الناس فن تربية النحل.

ويوجد بهذه الحدائق أكثر من 106 تمثال، ونافورة ميدشي الضخمة، هذا بالإضافة إلى العديد من البيوت الزجاجية الخضراء والصوب، ويوجد بهذه الحديقة أيضا مجموعة متنوعة من بساتين الفاكهة الجميلة.

كما يوجد الكثير من الأشياء التي يمكن الاستمتاع بمشاهدتها في هذه الحديقة، مثل عروض الدمى المتحركة، وممارسة بعض الألعاب المختلفة مثل الشطرنج والتنس، هذا بالإضافة إلى التمتع بركوب الخيل، والتزحلق على الجليد.

قوس النصر باريس

تم تأسيس هذا القوس في باريس في عام 1806 ، والذي قام بتأسيسه نابليون الأول، ويعتبر هذا القوس من المعالم الأكثر شهرة في باريس.

ويعد هذا القوس الآن من أكثر معالم باريس شهرة، ويرجع السبب في ذلك في أنه معترف به في مختلف أنحاء العالم بأنه رمز للإناقة البريسية والأفكار المتكاملة.

يقع هذا القوس في شارع الشانزلزيه في باريس، وهو من أكثر الشوراع شهرة في باريس، ويبلغ طوله أكثر من 160 قدم.

بالرغم من أن قوس النصر له مكانة تاريخية كبيرة إلا أن محل جذب السياح له هوإطلالته وملامحه الجمالية، ويعتبر هذا القوس هو من أكثر الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في الشتاء خاصة في عيد الكريسماس حيث يتميز بإضاءته الجذابة.

أهم الأنشطة السياحية في باريس في الشتاء

يوجد العديد من الأنشطة التي يمكن ممارستها في باريس في فصل الشتاء:-

عمل جولة كروز رومانسية في نهر السين

وهي من أكثر التجارب الدراماتيكية والشاعرية، وبصفة خاصة ممتع للأزواج، حيث أنه يمكن الشخص من مشاهدة المشاهد التي تعد أكثر إثارة لالتقاط الأنفاس من سطح النهر، ويكون ذلك من خلال قارب كروز يتماشى بهدوء مع نسيم نهر السين، وهو من أكثر الأنشطة التي يمكن القيام بها في الشتاء في باريس، ويرجع السبب في ذلك في أنه يتيح لك الاستمتاع بجو رومانسي من خلال تناول وجبة عشاء رومانسي على متن السفينة، وأثناء الإبحار ، هذا بالإضافة إلى التمتع بالمناظر الطبيعية البانورامية الفاتنة والمشرقة.

تناول الطعام بالقرب من جامعة السوربون في الحي اللاتيني

وتعد جامعة السوربون من أقدم الجامعات التي تم إنشاؤها في أوروبا، حيث يرجع أصلها إلى عام 1257 ، وهي من المباني العظيمة التي تفتخر بها باريس، وكان معظم طلابها وعمالها من اللاتنين لذلك تم إعادة إنشاء المنطقة وتعديلها وسميت بالحي اللاتيني، وأصبح هذا الحي الآن من الأماكن التقليدية التي بها الكثير من المقاهي والأسواق والحدائق، هذا بالإضافة إلى الأشجار التي تزينها.

التسوق في سوق البرغوث للباعة الجائلين

ويعد التسوق في باريس من أكثر الانشطة التي يقبل عليها السياح، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات، والكثير منهن يقبل على زيارة سوق البرغوث للتسوق، وهو أمر غير طبيعي، ويرجع السبب في ذلك في أنه أكبر سوق في باريس تباع فيه السلع بأسعار رخيصة، هذا بالإضافة إلى عرض بعض السلع المستعملة.

ويقع هذا السوق في سانت أويه، ويرجع السبب في تسميته بهذا الإسم إلى امتلائه بالسلع الكثيرة من الأثاث والأشياء الأخرى والتي تكون مليئة بالبرغوث والحشرات.

مشاهدة أحد العروض في أوبرا جاغنييه

يقبل الكثير من السياح على زيارة أوبرا جاغنيه كأحد المعالم الوطنية والسياحية لباريس، والتي يمكن من خلالها الأستمتاع بأحد العروض الفنية للأوبرا.

ويعتبر مبنى أوبرا جاغنيه من المباني التي تشير إلى فخامة المباني في باريس وروعتها.

استرجع طفولتك مع ديزني لاند باريس

وهو من أكثر المعالم السياحية التي توجد بباريس، والتي يقبل على زياتها الكثير من السياح من مختلف دول العالم، ويوجد بمنتزه ديزني الكثير من العروض المشهورة عالميا، هذا بالإضافة إلى أن ديزني قامت بإضافة العديد من الشخصيات الأخرى، والتي يتمثل أهمها في إضافة جميع شخصيات Marvel ، والتي توفر متعة حقيقة لكل من يحب شخصيات مارفيل.

احرص على الاستمتاع بكل العروض الفنية التي يتم تقديمها في ديزني لاند وذلك لتوفير جو ملئ بالمرح لكل ولأسرتك.

فيما سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بالسياحة في باريس في فصل الشتاء، والتي ذكرنا من خلالها أهم الأماكن التي يمكن زيارتها في باريس في الشتاء، هذا بالإضافة إلى ذكر الأنشطة التي يمكن ممارستها في ذلك الوقت، ونرجو أن نكون قد قدمنا لكم كل ما تودون معرفته حول هذا الموضوع.