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البلدية تطلق تحذيراً هاماً للأهالي القاطنين قرب وادي غزة

16 كانون ثاني / يناير 2022 04:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أطلقت بلدية وادي غزة اليوم الأحد، تحذيراً هاماً للأهالي القاطنين بجوار مجرى الوادي، عقب قيام الاحتلال بفتح سدود مياه الأمطار على الحدود مع أراضي الـ 48.

ودعت البلدية في بيان لها، سكان تلك المنطقة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل احتمال أن يؤدي إجراء الاحتلال إلى فيضان المجرى وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة.

وكان رئيس لجنة طوارئ الشتاء الحكومية زهدي الغريز، قد صرح بأن الاحتلال الإسرائيلي فتح السدود شرق وشمال قطاع غزة، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية وبيئية على أهالي القطاع.

وأهاب "الغريز" بالسكان الواقعين في حرم وادي غزة ووادي بيت حانون إخلاء هذه المناطق بشكل عاجل حفاظا على سلامتهم.

وأكد أن الطواقم الحكومية تعمل على مدار الساعة من أجل معالجة آثار المنخفض الجوي وكذلك مواجهة إجراءات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

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