استقرار أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

رام الله - الرأي

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، فيما

بلغ سعر العملات مقابل الشيقل على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.11 شيقل

سعر صرف الدينار: 4.38 شيقل

سعر صرف اليورو: 3.55 شيقل

سعر صرف الجنيه: 0.20 شيقل