استقرار أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، فيما
بلغ سعر العملات مقابل الشيقل على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.11 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.38 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.55 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.20 شيقل
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17 كانون ثاني / يناير 2022 08:26
رام الله - الرأي
يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، فيما
بلغ سعر العملات مقابل الشيقل على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.11 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.38 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.55 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.20 شيقل