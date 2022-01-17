العثور على مستعمرة “للأسماك الجليدية” في المحيط المتجمد الجنوبي

وكالات- الرأي

عثر باحثون على مستعمرة “للأسماك الجليدية” في المحيط المتجمد الجنوبي، والتي تغطي مساحة 93 ميلاً مربعاً، أي بحجم جزيرة مالطا وفق تقرير نشرته مجلة "علم الأحياء" العلمية.

وقال الباحثون إن هذه "المستعمرة" ربما تكون الأكثر اتساعاً في العالم والتي تم اكتشافها حتى الآن، في لغز جديد من الألغاز البيولوجية التي يبحث الباحثون عن حل لها.

ويقدر العلماء أن هذه المستعمرة تضم نحو 60 مليون حاضنة للسمك الجليدي.

أوتون بورسر عالم أحياء متخصص بأعماق البحار في معهد معهد ألفريد فيغنر الألمانين قال إنه "صدم" مما توصلوا إليه إذ لم يكتشف سابقا مثل هذه الكمية.

وتعيش الأسماك الجليدية الزرقاء في مياه البحار العميقة المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية، وتعتمد على وجود النحاس في دمائها، مما يسمح بنقل الأوكسجين في أجسادها في هذه البيئة القاسية.

واستطاع الباحثون رصد هذه الأسماك من خلال إرسال كاميرا على عمق يتجاوز الـ 1700 قدم تحت الماء، حيث عثر على ملايين الحاضنات التي يبلغ قطر كل منها حوالي 2.5 قدم.