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أفضل 4 مصادر غذائية طبيعية لفيتامين سي.. تعرف عليها

17 كانون ثاني / يناير 2022 08:41

أفضل 4 مصادر غذائية طبيعية لفيتامين سي.. تعرف عليها
أفضل 4 مصادر غذائية طبيعية لفيتامين سي.. تعرف عليها

لا يمكن المبالغة في أهمية فيتامين سى، إنه أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في الحفاظ على الصحة العامة وتغذينا من الداخل، إنه ليس فقط من مضادات الأكسدة الرائعة ، ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الهضم والتمثيل الغذائي، يساعد فيتامين C في إنتاج الكولاجين ، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها ويلعب دور رئيسى في تقوية جهاز المناعة ، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

4 مصادر غذائية طبيعية لفيتامين ج المعتمدة من قبل خبراء التغذية
1. البرتقال:

يعد مصدر كبير لفيتامين سي، لا تعصر هذه الفاكهة اجعلها كاملة لتحقيق أقصى استفادة

2. الكيوي:

حبة كيوي صغيرة واحدة توفر 60 مجم من حمض الأسكوربيك، هذا يعني أن تناول ثمرة كيوي واحدة فقط يوميًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات فيتامين سي المطلوبة.

3.الفلفل الأخضر:

يحتوي الفلفل الأخضر على 109 ملجم من فيتامين سي ، لذا فكر في المرة القادمة قبل التخلص من الفلفل الحار من طبقك ؛ حيث أن نصف حبة فلفل أخضر قد توفر كمية كافية من فيتامين سي لجسمك.

4. الفراولة:

نحن فقط نحب الفراولة الحمراء والعصير؛ وعاءًا واحدًا فقط من الفراولة يوفر 98 مجم من فيتامين سي.

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