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الاحتلال يحاصر منزل صالحية بحي الشيخ جراح للاستيلاء عليه

17 كانون ثاني / يناير 2022 09:24

القدس المحتلة- الرأي

حاصرت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" صباح اليوم الاثنين منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس تمهيدا لإخلائه.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس، سلمت المقدسي محمود صالحية في الـ 20 من ديسمبر 2021 قرارًا بإخلاء قطعة أرض مقام عليها منزلان للعائلة، وأمهلته حتى 25 كانون الثاني المقبل لتنفيذ القرار، بحجة "المنفعة العامة وبدعوى إنشاء مدارس عليها.

وقال صالحية، في تصريحات لوكالات محلية، إن مساحة الأرض تبلغ 6 دونمات، اشتراها والده عام 1967، وقبل سنتين صدر قرار بالاستيلاء على الأرض بحجة إقامة منافع عامة، علمًا أن هناك منزلين لعائلته عليها، وهما أيضًا مهددان بالإخلاء.

وأضاف صالحية أن المنزلان المهددان بالإخلاء تسكنهما عائلتان مكونتان من 12 فردًا، أنا وأطفالي الخمسة، وشقيقتي وأطفالها الأربعة، ووالدتي.

وأوضح أن بلدية الاحتلال تسعى للسيطرة على الأراضي، حيث عرضوا عليه التمديد لمدة 8 أشهر لإقناعه بالتوقيع على ورقة يُصبح بموجبها مستأجرا للمنزل لكنه رفض.

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