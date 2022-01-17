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البرتقال الأحمر يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

17 كانون ثاني / يناير 2022 09:39

وكالات- الرأي

يحتوي البرتقال الأحمر على مركبات، وألياف وفيتامينات، ومعادن تعود بالفائدة العظيمة على جسم الإنسان، حيث يفضل الكثير من تناول تلك الحمضيات بسبب فوائده الصحية.

وعن سبب لونه باللون الأحمر، يعود لاحتوائه على مركب بوليفينوليك يسمى الأنثوسيانين، وهي منخفضة السعرات الحرارية، كما يعد طعم هذا البرتقال أحلى، وأقل حموضة.

ويتمتع البرتقال الأحمر، بالعديد من الفوائد، منها: أنه يساعد في إنقاص الوزن، وتعزيز المناعة، وصحة الجلد، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

كما يمنع البرتقال تراكم الدهون، ويقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

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