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الأسرى يعيدون الوجبات اليوم تضامناً مع الأسير المريض أبو حميد

17 كانون ثاني / يناير 2022 10:56

غزة - الرأي:

قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إعادة وجبات الطعام، اليوم الاثنين، تضامناً مع الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير أبو حميد ما زال بوضع صحي حرج للغاية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

وبينت أن أبو حميد يعاني أيضاً من انعدام في المناعة، ولا يستجيب للعلاجات حسب المعلومات المتوفرة، وهو لا يزال على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت هيئة شؤون الأسرى تقدمت بالتماسين لمحكمة الاحتلال الخميس الماضي، وقبل عشرة أيام للضغط على إدارة سجون الاحتلال للحصول على الملف الطبي حول آخر تطورات الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، وللسماح لعائلته بزيارته مرة أخرى في المستشفى، مشيرًا الى أنه لا يوجد حتى اللحظة ردود على الالتماسين.

 

 

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