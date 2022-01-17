خطة اسرائيلية بقيمة 35 مليون دولار لتشجيع اقتحام حائط البراق

القدس المحتلة - الرأي:

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بقيمة 110 ملايين شيقل (35 مليون دولار)، لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات اليهودية الاستيطانية للحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك "حائط البراق".

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن ديوان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، أن الخطة تهدف إلى زيادة عدد الزيارات للمسجد الأقصى، من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام، وتطوير برامج تعليمية جديدة، ودعم مشاريع التنمية القائمة.

وقدم الخطة بينت، حيث سيتم تخصيص الأموال من قبل مكتب إدارة المشاريع، وكذلك وزارات: الجيش، المالية، التعليم، الداخلية، النقل، السياحة، الثقافة والرياضة، ووزارات التكنولوجيا، وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد زوار "حائط البراق" بين عامي 2015 و2020، ارتفع من 10 ملايين إلى 12 مليونًا.