وكالة الرأي الفلسطينية "مطير" يتفقد برك تجميع مياه الأمطار ويشيد بالجهود المبذولة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يشرع بتطعيم الطلبة ضد فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسياً على استكمال هدم متجره في الشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية خطة اسرائيلية بقيمة 35 مليون دولار لتشجيع اقتحام حائط البراق وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يزور مقر المكتب الإعلامي الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية منخفض ماطر أظهر مجتمعاً متماسكاً وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تقدم مساعداتها للأسر المتضررة من المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم العالي يدعو مكاتب الخدمات الجامعية تصويب وضعها الإداري والقانوني وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم سلسلة من الجولات الإرشادية على مزارعي البصل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يجبر مقدسياً على استكمال هدم متجره في الشيخ جراح

17 كانون ثاني / يناير 2022 12:16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي:

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقدسيًّا على استكمال هدم محله التجاري، الذي كان قد بدأ هدمه مطلع الشهر الجاري في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن طواقم بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي جمال أبو نجمة على استكمال هدم متجره في الشيخ جراح، بحجة البناء دون ترخيص، وإلا ستفرض عليه غرامة باهظة.

وقال أبو نجمة، إنه عانى من قرارات الاحتلال منذ نحو 30 عاماً، وحاول مراراً وتكراراً وقف قرار الهدم بحق محله، إلا أن بلدية الاحتلال وضعت أمامه خيارين، إمّا الهدم القسري، أو الهدم بواسطة آلياتها مقابل دفع كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

وأكد أنه عقب هدم محله قسرا، واصلت شرطة الاحتلال مُلاحقته على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من أجل استكمال الهدم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟