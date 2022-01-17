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من الصف السابع إلى التاسع

تعليم شرق خان يونس يشرع بتطعيم الطلبة ضد فايروس كورونا

17 كانون ثاني / يناير 2022 12:27

تعليم شرق خان يونس يشرع بتطعيم الطلبة ضد فايروس كورونا
تعليم شرق خان يونس يشرع بتطعيم الطلبة ضد فايروس كورونا

خان يونس- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم- شرق خان يونس بتطعيم طلبة الصف السابع إلى التاسع ضد فايروس كورونا.

وبدأ الطلبة بتلقي جرعة اللقاح من قبل طاقم وزارة الصحة، بحضور رئيس قسم الصحة المدرسية د. خليل النجار، ورئيس قسم العلاقات العامة د. عبد القادر أبو فسيفس، ورئيس شعبة الصحة المدرسية أ. ضياء الأغا، ومدير مدرسة عبد المحسن القطان د. منير شقورة.


وفي كلمته أكد النجار على أن الحملة تأتي حفاظًا على سلامة صحة الطلبة، ولضمان استمرار التعليم الوجاهي في ظل الانتشار الكبير لفايروس كورونا وحفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.


وأوضح النجار أن الحملة تُنفذ بالتعاون والشراكة بين وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة، موجهًا الشكر الكبير للقائمين على الحملة الوطنية للتطعيم والتي تأتي ضمن الخطوات الصحيحة لحماية المجتمع الفلسطيني من مخاطر كورونا.

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