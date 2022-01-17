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معالجة آثار وتداعيات المنخفض الجوي في رفح

17 كانون ثاني / يناير 2022 01:17

رفح- الرأي

قامت الأطقم الفنية لمصلحة مياه الساحل في مقرها برفح بالتعاون مع لجنة الطوارئ ببلدية رفح بالتدخل والمعالجة بنجاح لكافة المشاكل التي نجمت عن المنخفض الجوي الأخير في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بهدف حماية السكان وممتلكاتهم من تداعيات المنخفض الجوي.

وكان للجاهزية لموسم الشتاء التي تم العمل عليها من قبل مصلحة المياه على مستوى مرافق الصرف الصحي والامطار والتجهيزات الخاصة بأطقم العمل الميداني، والتي تم البدء بها وانجازها مع نهاية هذا الصيف دوراً في التخفيف من اثار المنخفض الجوي على مدينة رفح.

الجدير بالذكر بأن مصلحة المياه وفي إطار تجهيزاتها المبكرة لموسم الامطار قامت بإجراء صيانة وتأهيل للعديد من محطات ضخ الصرف الصحي في قطاع غزة، إضافة الى اجراء اعمال صيانة لبعض شبكات وخطوط الصرف الصحي الرئيسية المتضررة بفعل الحرب الإسرائيلية في جباليا وبيت لاهيا وغزة والبريج وخانيونس وغيرها من المناطق.

كما قامت أيضا بتزويد كافة الاطقم الفنية التابعة لبلديات القطاع بملابس ومواد وقائية لفصل الشتاء وصيانة اليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع ومولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي، وذلك بدعم وتمويل من العديد من المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال المياه في قطاع غزة

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