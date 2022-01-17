وكالة الرأي الفلسطينية شرطة غرب خان يونس تلقي القبض على مطلوبين هاربين من العدالة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والصحة يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد المسن سليمان الهذالين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتدي على متضامنين في محيط منزل صالحية بالشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية 8 وفيات و823 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ 85 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: شهيد برصاص قوات الاحتلال قرب "غوش عتصيون" وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعى رمز المقاومة الشعبية سليمان الهذالين وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة برفح تٌنهي خلافاً مالياً بقيمة 61 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يثمّن دور الإعلام الحكومي ويؤكد على النهوض بالإعلام الجنائي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

8 وفيات و823 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

17 كانون ثاني / يناير 2022 01:53

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصح في رام الله، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 وفيات و823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و195 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 3 حالات وفاة سجلت في بيت لحم، وحالتان في الخليل، وحالتان في طوباس، وحالة في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "رام الله والبيرة 216، نابلس 106، بيت لحم 125، طوباس 14، طولكرم 36، الخليل 75، ضواحي القدس 44، سلفيت 7، جنين 32، قلقيلية 4، أريحا والأغوار 21، قطاع غزة 143.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "رام الله والبيرة 78، نابلس 35، بيت لحم 16، طوباس 11، طولكرم 8، الخليل 7، ضواحي القدس 3، سلفيت 3، جنين 3، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 25".

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبينت وجود 58 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 24 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟