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أثّر بشكل كبير على تعامل البلديات مع حالات الطوارئ

السراج: استهداف الاحتلال للبنية التحتية فاقم معاناة قطاع غزة

17 كانون ثاني / يناير 2022 02:24

رئيس بلدية غزة يحيى السراج
رئيس بلدية غزة يحيى السراج

غزة - الرأي:

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للبنى التحتية خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي أثّر بشكل كبير على قدرة البلديات على التعامل مع حالات الطوارئ.

وأضاف السراج في تصريح خاص لوكالة "الرأي" أن الاحتلال استهدف نقاط عديدة من البينة التحتية في محافظات القطاع وبشكل خاص في محافظة غزة، حيث استهدف ما يزيد عن 80 نقطة في شوارع رئيسية ومهمة، ما زاد من المشاكل التي يعاني منها في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي والجهات الداعمة للإيفاد بوعودهم بإعادة إعمار البنى التحتية في قطاع غزة بشكل فوري وشامل.

وأشار السراج، إلى أن جميع البلديات عانت خلال المنخفض الأخير الذي ضرب المنطقة خلال الأيام الماضية، موضحا أن المنخفض كان عميقا وشديدا وهطلت كميات كبيرة من الأمطار خلال فترة زمنية قليلة.

وبين أن العديد من البرك تشكلت بسبب هذه الأمطار في مناطق منخفضة وساخنة معروفة لدى جميع البلديات.

وأوضح السراج، أن البلديات قامت بتشكيل لجان طوارئ، وحاولت رغم إمكاناتها القليلة التخفيف من معاناة السكان.

 

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