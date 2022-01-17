القدس.. دعوات للنفير إسناداً لعائلة رفضت إخلاء منزلها

فلسطين المحتلة - الرأي

أطلق نشطاء في مدينة القدس المحتلة دعوات للنفير إسنادًا لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح، رفضاً لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي سرقة منزلها وإجبارها على إخلائه.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، أغلقت صباح الاثنين، طرقًا رئيسة مؤدية إلى حي الشيخ جراح بالقدس، وحاصرت منزل المواطن المقدسي محمود صالحية، تمهيدًا لإخلائه وسرقته.

واعتصم أهل المنزل فوق سطح منزلهم، وسكبوا البنزين على السطح، وهددوا بحرق المنزل وتفجير اسطوانات الغاز التي حملوها إلى السطح، رفضًا لجريمة الاحتلال المرتقبة.

وقال صاحب المنزل: "إما أن نبقى في بيتنا أو نذهب للقبر، علينا جميعا أن نصحو، فاليوم يريدون إخراجي وغدا يخرجون الثاني والثالث والجميع، لن نخاف، إما يتركونا أو يحبسونا أو يقتلونا".

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أصدرت قوات الاحتلال قرارًا يقضي بإخلاء أرض للعائلة بمساحة 6 دونمات تضم منزلًا ومشتلًا، وسلمت صالحية مهلةً لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى 25 من كانون ثاني/ يناير الجاري.