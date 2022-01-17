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حماس تنعى منفذ عملية الطعن جنوب بيت لحم

17 كانون ثاني / يناير 2022 04:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

نعت حركة حماس اليوم الاثنين، الشهيد فالح موسى شاكر جرادات، منفذ عملية الطعن على مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

وقالت الحركة في بيان لها: "نبارك هذه العملية، ونؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة والنقب الصامد".

وبينت أن الاحتلال سيدفع كل يوم ثمن اعتداءاته وجرائم مستوطنيه ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وستبقى المقاومة كابوسا يلاحق المحتلين الغاصبين حتى يعيش شعبنا بحياة آمنة كريمة في أرضه ودياره.

وشدد على أن شعبنا سيواصل تسطير أبلغ معاني الشرف والتضحية في سبيل الدفاع عن أرضه وشرفه، متمسكاً بالمقاومة والجهاد سبيلا وحيدا لاستعادة الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض والمقدسات.

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