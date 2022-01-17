اللجنة القطرية تبدأ صرف منحة الـ100$ غداً الثلاثاء

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يناير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غد الثلاثاء الموافق 18/01/2022.

وأوضح السفير العمادي، في تصريح نشرته اللجنة عبر فيسبوك، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.