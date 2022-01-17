الاحتلال يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها قسراً في بيت حنينا بمدينة القدس المحتلة، حيث اضطرت العائلة لتنفيذ الهدم تفادياً للغرامات وتكاليف جرافات الهدم.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي جلال الرجبي، على هدم منزله ذاتياً، بحي الأشقرية في بيت حنينا، حيث تبلغ مساحة البيت 50 متراً.

ومنذ بداية العام الجاري، يلاحظ تصاعد وتيرة هدم منازل المقدسيين سواء من قبل سلطات الاحتلال أو الهدم الذاتي للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية.

كما كانت عائلة المواطن المقدسي صهيب الرجبي من حي بيت حنينا، من ضحايا أحدث عمليات الهدم التي نفذتها بلدية الاحتلال، منذ مطلع العام الجاري.

وامتدت عمليات الهدم حتى المرافق العامة، إذ سبق عملية هدم منزل الرجبي في ساعة مبكرة، قيام جرافات الاحتلال بهدم الصالة الرياضية التابعة لمركز عبد الله الشيخ الصحي، الكائن في بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس، البالغة مساحتها نحو 80 مترا مربعا، بحجة البناء من دون ترخيص.

وعلى الرغم من تضارب المعطيات الموثقة من قبل المؤسسات الحقوقية، إلا أن مركز معلومات وادي حلوة، أكد أن بلدية الاحتلال في القدس هدمت خلال عام 2021، 187 منشأة في مدينة القدس، من بينها 115 منشأة هدمت ذاتيا بأيدي أصحابها.