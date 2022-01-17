وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القطرية تبدأ صرف منحة الـ100$ غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى منفذ عملية الطعن جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية القدس.. دعوات للنفير إسناداً لعائلة رفضت إخلاء منزلها وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من قناة الكوفية وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات وكالة الرأي الفلسطينية السراج: استهداف الاحتلال للبنية التحتية فاقم معاناة قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة غرب خان يونس تلقي القبض على مطلوبين هاربين من العدالة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والصحة يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد المسن سليمان الهذالين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها في القدس

17 كانون ثاني / يناير 2022 08:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها قسراً في بيت حنينا بمدينة القدس المحتلة، حيث اضطرت العائلة لتنفيذ الهدم تفادياً للغرامات وتكاليف جرافات الهدم.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي جلال الرجبي، على هدم منزله ذاتياً، بحي الأشقرية في بيت حنينا، حيث تبلغ مساحة البيت 50 متراً.

ومنذ بداية العام الجاري، يلاحظ تصاعد وتيرة هدم منازل المقدسيين سواء من قبل سلطات الاحتلال أو الهدم الذاتي للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية.

كما كانت عائلة المواطن المقدسي صهيب الرجبي من حي بيت حنينا، من ضحايا أحدث عمليات الهدم التي نفذتها بلدية الاحتلال، منذ مطلع العام الجاري.

وامتدت عمليات الهدم حتى المرافق العامة، إذ سبق عملية هدم منزل الرجبي في ساعة مبكرة، قيام جرافات الاحتلال بهدم الصالة الرياضية التابعة لمركز عبد الله الشيخ الصحي، الكائن في بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس، البالغة مساحتها نحو 80 مترا مربعا، بحجة البناء من دون ترخيص.

وعلى الرغم من تضارب المعطيات الموثقة من قبل المؤسسات الحقوقية، إلا أن مركز معلومات وادي حلوة، أكد أن بلدية الاحتلال في القدس هدمت خلال عام 2021، 187 منشأة في مدينة القدس، من بينها 115 منشأة هدمت ذاتيا بأيدي أصحابها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟