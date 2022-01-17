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وكيل "الحكم المحلي" يقدم برقية شكر للمؤسسات والبلديات

17 كانون ثاني / يناير 2022 08:51

جانب من اطلاع الوكيل مطير على جهود مواجهة المنخفض
جانب من اطلاع الوكيل مطير على جهود مواجهة المنخفض

غزة – الرأي:

قدم وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة المهندس سمير مطير برقية شكر لجميع طواقم الحكومة والبلديات والمؤسسات العاملة في الميدان لإدارتها وتجاوزها تداعيات المنخفض الجوي الأخير.

وقال "مطير" في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "نخص بالشكر طواقم البلديات العاملة على مدار الساعة، والجنود المجهولين صناع الجمال من عمال النظافة والمياه والصرف الصحي والصيانة".

وأضاف "طواقم البلديات والدفاع المدني يشكّلون جنوداً فاعلين في تأمين حياتنا، الأمر الذي تعدى هذا الدور وتجاوزت المهام المناطة بهم وأصبحوا يقومون بعمليات المتابعة والإنقاذ والدعم والمساندة خلال فترات الطوارئ وغيرها من الأعمال التي يتطلبها الميدان والظروف".

وبين أنه يثمن عاليا جهود طواقم البلديات والدفاع المدني، وشكرهم على ما بذلوه من جهود طيبة، مؤكداً أنهم أثبتوا أنهم الرجال الذين يُعول عليهم في خدمة وطنهم ومدينتهم.

كما شكر "مطير" مؤسسات المجتمع المدني والحكومي كافة، ونخص رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي على متابعته الحثيثة لحظة بلحظة ودعمه المتواصل.

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