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أجواء شديدة البرودة اليوم وأمطار غدًا

18 كانون ثاني / يناير 2022 08:17

رام الله - الرأي

تسود أجواء شديدة البرودة اليوم في ساعات الصباح مع خطر تشكل الصقيع والانجماد، وفي ساعات النهار يطرأ ارتفاع طفيف ويكون الجو غائماً جزئياً ومستقراً وبارداً بشكل ملموس خصوصاً في الجبال.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس من جديد وتسود أجواء شديدة البرودة، ويقترب منخفض جوي جديد في ساعات الليل المتأخرة لتبدأ الأمطار بالهطول في أقصى الشمال مع زخات محلية في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية ليلاً.

ويم غدٍ الأربعاء تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سريع وكتلة هوائية باردة الى باردة جداً، وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون غزيرة أحياناً، وتسود أجواء باردة بشكل لافت في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف حدة الهطولات وتتأثر البلاد بهواء قطبي المنشأ، بحيث تتساقط زخات متفرقة من البرد، وزخات محلية خفيفة من الثلج فوق القمم العالية وتكون الرياح غربية نشطة تتحول ليلاً الى شمالية غربية مع هبات قوية أحياناً.

ويم الخميس تستقر الأجواء من جديد مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق صباحاً قد تكون ثلجية على الجبال العالية، وتكون السماء غائمة جزئياً نهاراً مع طقس بارد إلى شديد البرودة في كافة المناطق، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم.

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