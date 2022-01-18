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الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة بينهم قيادي بحماس

18 كانون ثاني / يناير 2022 08:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية عشر مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة بينهم قيادي في حركة حماس.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت القيادي في الحركة الشيخ فرحان علقم مرشح قائمة القدس موعدنا الانتخابية.

وفي بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم، اعتقلت القوات 8 شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وهم: محيي نايف سليمان، معاذ نبيل سليمان، وبهاء صقر سليمان، ومروان فؤاد صباح، ويحيى موسى الشاعر، ومجاهد حسين سليمان، وعمر سليمان، وحمزة عدنان البدن.

أما في بلدة سلواد شرق رام الله، فاعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان وهم: محمد حماد، وإسماعيل سراج ومصطفى عطشة، وعنتر إياد حامد، فيما تم اعتقال الشيخ أمين عرمان من بلدة عين يبرود المجاورة بعد أيام من مطاردة أجهزة السلطة له، كما تم اعتقال الشاب محمد حسن مفرح من منزله في مدينة رام الله.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس، سلّمت القوات الشاب محمد خالد نفسه للاحتلال بعد اعتقال قوات خاصة مساء أمس لشقيقه أحمد للضغط عليه، فيما تم اعتقال الشابين سيف عويس وورد مأمون الغول من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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