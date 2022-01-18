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كيف يؤثر التوحد على الحواس الخمسة؟.. وما هى خصائص المرض؟

18 كانون ثاني / يناير 2022 08:47

كيف يؤثر التوحد على الحواس الخمسة؟.. وما هى خصائص المرض؟
كيف يؤثر التوحد على الحواس الخمسة؟.. وما هى خصائص المرض؟

يواجه الأطفال المصابون بالتوحد صعوبة في التفاعل الاجتماعي، وقد يكون لديهم اهتمام غير عادي بالأشياء، وغالبًا ما يواجهون صعوبة في تغيير الروتين.

في حين أن كل طفل مصاب باضطراب طيف التوحد فريد من نوعه ، فإن الخصائص المشتركة تشمل التأثيرات على الحواس الخمس والتفاعلات الاجتماعية والتعبير العاطفي.

فيما يلي بعض خصائص اضطراب طيف التوحد وتأثيره على الحواس وفقا لما ذكره موقع aboutkidshealth

- مشاكل في التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، قد يشمل ذلك مشاكل التحدث ذهابًا وإيابًا أو العمل أو اللعب مع الآخرين.

- اهتمام غير عادي بالأشياء.

- تباين كبير في القدرات.

- أكثر من رد الفعل تجاه واحد أو أكثر من الحواس الخمس: البصر أو اللمس أو التذوق أو الشم أو السمع.

- تكرار الأفعال أو حركات الجسم.

ردود فعل وتعبيرات عاطفية غير عادية.

عادة ما يواجه الأطفال المصابون بالتوحد صعوبة في التفاعل الاجتماعي، فبعض الاهالى كانت تعتقد أن طفلهم خجولا، قد يكون لدى الأطفال المصابين بالتوحد اهتمام غير عادي بالأشياء.

قد يلعبون بالألعاب بطرق مختلفة أو غير معتادة، على سبيل المثال قد يكونوا قادرين على إخبارك بكل ما تحتاج لمعرفته حول محركات السيارات. أو قد يكونون قادرين على الجلوس لساعات حول تدوير العجلات في سيارة لعبة.

غالبًا ما يحتاج الأطفال المصابون بالتوحد إلى التشابه، وقد يجدون صعوبة في التغييرات في الروتين والملابس والطعام ومقدمي الرعاية وأجزاء أخرى من بيئتهم.

قد يكون لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد قدرة كبيرة في منطقة ما وصعوبة كبيرة في منطقة أخرى، ولكن ليس كل الأطفال المصابين بالتوحد لديهم نفس القدرات فمثلا:

قد يواجه الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد صعوبة في إمساك قلم رصاص ولكن لديه ذاكرة قوية لكلمات الأغاني أو الأفلام من ناحية أخرى ، يمكن أن يكونوا فنانين رائعين أو لديهم عرض صوتي مثالي.

قد يواجه الطفل صعوبة في معرفة كيفية لعب لعبة مع زميل ، ولكن قد يكون لديه فهم جيد جدًا لكيفية عمل أجهزة الكمبيوتر.

قد يكون لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد أيضًا ردود فعل قوية بشكل غير عادي تجاه واحد أو أكثر من حواسهم الخمس على سبيل المثال ، قد يتفاعل بعض الأطفال المصابين بالتوحد مع ضوء الشمس الساطع،و البعض الآخر ينزعج بشكل مفرط من العلامات الموجودة على ملابسهم أو بسبب الضوضاء العالية. قد ينزعج العديد من الأطفال من هذه الأشياء ، لكن الأطفال المصابين بالتوحد غالبًا ما يكون لديهم رد فعل أقوى تجاههم.

غالبًا ما يواجه الأطفال المصابون بالتوحد صعوبة في لون أو رائحة أو ملمس بعض الأطعمة. قد يقصر هذا ما سيأكلونه على عدد قليل من الأطعمة.

قد يفعل الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد نفس الشيء مرارًا وتكرارًا. على سبيل المثال ، قد يرفرفون بأيديهم بشكل متكرر أو يقفزون أو يمشون على أطراف أصابعهم.

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