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لا وفيات .. 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

18 كانون ثاني / يناير 2022 09:47

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1059 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 80 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 191954 إصابة بينها 1490 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 188733 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1731.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 44.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 557313.

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