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5 أسرى يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

18 كانون ثاني / يناير 2022 02:41

غزة - الرأي:

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير جاد منتصر طاهر يعقوب، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الثامن والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/01/2015م.

والأسير عثمان محمد كامل شعلان (22 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/01/2016م، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.

والأسير ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس (62 عامًا)، من سكان قرية عارة في الداخل المحتل، دخل عامه 40 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/01/1983م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير موسى حسن سعيد أبو رداحة (38 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/01/2006م، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

الأسير أحمد جمال أحمد قنبع (32 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الخامس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك من اعتقاله بتاريخ 18/01/2018م، ولا يزال موقوفاً.

 

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