4 وفيات و933 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 وفيات و933 إصابة بكورونا و263 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 5406 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية أنها سجّلت 4 وفيات في الضفة الغربية جراء الفيروس، منها حالة في جنين، وأخرى في رام الله والبيرة، وثالثة في طوباس، ورابعة في طولكرم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 27، طوباس 26، نابلس 136، بيت لحم 190، رام الله والبيرة 212، الخليل 74، طولكرم 24، جنين 31، قلقيلية 7، سلفيت 6، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 177".

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 10، طوباس 15، نابلس 15، بيت لحم 45، رام الله والبيرة 36، الخليل 32، طولكرم 8، جنين 17، قلقيلية 2، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 80".

وأكدت وجود 63 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 102 مريضًا، بينهم 24 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.