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قوات الاحتلال تعتدي على أسير ووالدته أثناء محاكمته

18 كانون ثاني / يناير 2022 06:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على والدة الأسير الشاب محمد أبو غنام في قاعة المحكمة لمجرد احتضانها نجلها خلال عقد جلسة محاكمة له.

ونشرت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس، مددت اعتقال أبو غنام (20عامًا) والمنحدر من بلدة الطور، مبينة أنه منذ الـ18 من شهر أيلول/ سبتمبر 2020.

ونقلت عن الوالدة أنها لم تتمالك نفسها أثناء رؤية ابنها، فالاحتلال يحرمها من احتضانه وتقبيله منذ عام وخمسة شهور.

وأضافت أنه أثناء اقتياده في ممرات المحكمة، كانا يتحدثان معًا، فاقتربا بشكل عفوي وحضنا بعضهما، فاعتدت عليها سلطات الاحتلال بالدفع والضرب".

وبينت أن قوات الاحتلال لم تكتفي بالاعتداء على الأم ونجلها، بل اقتادوها للتحقيق وتقرر منعها من التواجد في جلسات محاكمة ابنها القادمة.

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