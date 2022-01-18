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إصابة جنديين من وحدة المستعربين الإسرائيلية شرق القدس

18 كانون ثاني / يناير 2022 07:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب جنديان من وحدة المستعربين في جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح وُصفت بين متوسطة وطفيفة اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة خلال معالجته، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم، شرقي القدس المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، "إن جنديين أصيبا بصورة طفيفة على ما يبدو، نتيجة انفجار سلاح عسكري، خلال تدريب في قاعدة عسكرية، وتم نقلهما إلى مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة".

ووقع الحادث على بعد عدة كيلومترات عن معسكر جيش الاحتلال في النبي موسى، الذي قُتل فيه ضابطان من وحدة "إيغوز"، الأسبوع الماضي.

وقُتل ضابطان من كتيبة الكوماندوز في وحدة "إيغوز" في جيش الاحتلال، مساء الأربعاء الماضي، "بنيران صديقة"، إثر خطأ في تحديد الهوية، بمنطقة إطلاق النار في قاعدة عسكرية بغور الأردن.

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