الطقس: منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة

غزة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، ويتوقع خلال ساعات المساء والليل سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا وتسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح، وتستقر الاجواء اعتبارا من ساعات الظهيرة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات وشدة سرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية، ومن تشكل الصقيع والانجماد مساء الخميس وصباح الجمعة.