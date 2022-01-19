كل ما تريد معرفته عن أعراض الحمى عند الأطفال وطرق العلاج

عندما يعاني طفلك من الحمى، فهذه علامة على أن جهاز المناعة لديه يقاوم العدوى، لن يؤدي خفض الحمى إلى التخلص من العدوى، لكنه يمكن أن يخفف بعض الأعراض، وفى السطور القادمة سنوضح درجة الحرارة التي تعتبر حمى بالنسبة للطفل، وأفضل الطرق لتقليلها، ومتى يجب زيارة الطبيب بحسب ما ذكره موقع "childrens".

ما هي درجة حرارة الطفل؟

تعادل درجة حرارة الجسم الطبيعي حوالي 37 درجة مئوية، أي ما يعادل 98.6 درجة فهرنهايت، كما تعادل ال38 درجة مئوية حوالي 100.4 فهرنهايت، أما ال39 درجة مئوية فتعادل حوالي 102 درجة فهرنهايت، مما يعني ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم.

ما هى العلامات التي تشير إلى إصابة طفلك بالحمى؟

يشعر بالدفء أكثر من المعتاد

التعرق

يرتجف

فقدان الشهية

آلام الجسم العامة

إذا كنت تشك في إصابة طفلك بالحمى، فاستخدم مقياس حرارة لقياس درجة حرارته.

أي ميزان حرارة هو الأكثر دقة؟

عند اختيار مقياس حرارة، ضع في اعتبارك عمر طفلك ومستوى راحتك باستخدام مقياس الحرارة، تأكد من ذكر نوع مقياس الحرارة المستخدم ومنطقة الجسم التي تم أخذ درجة الحرارة منها والقراءة الدقيقة.

تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الآباء بالتوقف عن استخدام موازين الحرارة الزئبقية لمنع التسمم العرضي، من السهل إسقاط وكسر ميزان حرارة زجاجي / زئبقي وإغراء الأطفال بلمس الزئبق المكشوف.

كيف تخفض حمى الطفل؟

إذا كان طفلك يعاني من الحمى، فهناك طرق لتوفير الراحة والمساعدة في تقليل الحمى:

تناول السوائل: قدِّم الكثير من السوائل للشرب، يمكن أن تؤدي الحمى المطولة إلى الجفاف.

حمام الإسفنج: ضعي حمام إسفنجي فاتر للمساعدة في خفض درجة حرارة طفلك، لا تضع طفلك في ماء بارد أو تستخدم الكحول لمحاولة تبريده، يمكن أن يكون الكحول الذي يتم استنشاقه أو امتصاصه عبر الجلد سامًا.

الملابس: قومى بإزالة الملابس غير الضرورية لتجعل طفلك يشعر بالراحة، ألبس طفلك ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء.

العلاج: فكر في استخدام الأدوية الخافضة للحمى تحقق من الملصق أو اتصل بطبيب الأطفال لمعرفة الجرعة الصحيحة لطفلك، لا تعطي الأسبرين للأطفال 18 عامًا أو أقل.

متى يجب أن تقلق بشأن الحمى؟

أصغر من 3 أشهر مع درجة حرارة 38 درجة مئوية و أعلى.

العمر من 3 إلى 6 أشهر مع درجة حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية ويبدو خاملًا جدًا أو سريع الانفعال .

سن 6 إلى 24 شهرًا مع درجة حرارة أعلى من 39 درجة مئوية، وتستمر لأكثر من يوم.

إذا لم تستجب الحمى للأدوية خافض الحرارة واستمرت في الظهور، فيجب زيارة الطبيب.

إذا كان طفلك يعاني من الحمى وتشعر بالقلق من احتمال إصابته كورونا ، فاتصل بالطبيب.

متى يجب أن تأخذ طفلك إلى غرفة الطوارئ بسبب الحمى؟

لا توجد درجة حرارة محددة يجب على الوالدين القلق بشأنها، حيث يمكن أن يتفاعل جسم كل طفل بشكل مختلف مع الحمى، في حين أن الحمى الشديدة من تلقاء نفسها قد لا تستدعي الذهاب إلى غرفة الطوارئ، إلا أن هناك مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى التي يجب مراقبتها، يجب عليك زيارة غرفة الطوارئ إذا كان ارتفاع درجة حرارة طفلك مصحوبًا بما يلي:

صعوبة في التنفس

عدم التجاوب

شفاه جافة أو عيون غارقة

القيء الزائد

الجفاف مع زيادة التبول