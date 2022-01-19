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الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح

19 كانون ثاني / يناير 2022 08:26

القدس المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح عند الساعة الثالثة فجرا، واعتدت على من فيه بالضرب قبل ان تعتقل 21 شخصا من العائلة. 

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح أول أمس، وأغلقت الطرق المؤدية اليه، لإجبارها على إخلائه، حيث اعتصم صاحب المنزل محمود صالحية مع أولاده بداخل منزله مهددًا بإشعال النيران به في حال أقدم الاحتلال على إخلائه، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقًا عسكريا حول المنزل ومنعت طواقم الصحفيين من الاقتراب منه.

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