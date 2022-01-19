وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد بيت حانون يُعَمِقُ جراح الشاطئ بثلاثية وكالة الرأي الفلسطينية طائرة ركاب تقلع بمسافر واحد فقط وكالة الرأي الفلسطينية 12 عامًا على اغتيال القائد المبحوح وكالة الرأي الفلسطينية ألماسة سوداء بأكثر من 6 ملايين دولار في دبي وكالة الرأي الفلسطينية ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنفب الهند وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يجري ثلاث عمليات لخمسينى يعاني من كسور متعددة وكالة الرأي الفلسطينية مركبة كهربائية يمكنها الطيران 160 ميلا فى الساعة دون أى انبعاثات وكالة الرأي الفلسطينية ناسا تصلح خللاً فى رأس صاروخ القمر الجديد SLS megarocket وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يقترحون حل لغز المجال المغناطيسى للقمر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

35 معتقلًا بالضفة بينهم 26 من عائلة صالحية بالقدس

19 كانون ثاني / يناير 2022 08:32

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 35 مواطنا، بينهم 26 من عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت القوات 6 مواطنين من جنين بينهم أسرى محررون وهم: عز الدين صالح من العرقة، ومهدي العاصي ومصطفى صبح من برقين غربا، وسفيان ياسر فاخوري ومراد فريد بلشة وعز بسام حمامرة من جبع جنوبا.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الفتيين: فهد أبو عياش ومحمد رفعت الصليبي من بيت أمر شمال الخليل، والمحرر عبد الله مبارك من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت  26 مواطنا من عائلة صالحية بعد اقتحام وهدم منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟