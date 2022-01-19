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ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنفب الهند

19 كانون ثاني / يناير 2022 08:54

ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنفب الهند
ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنفب الهند

في حالة نادرة من نوعها، أنجبت بقرة في قرية براجناندجاون في الهند، عجلا بثلاث عيون وأربع فتحات أنف، وفق "آسيان نيوز انترناشيونال".

ومع انتشار الخبر، اصطف عدد كبير من الناس في طابور عند منزل المزارع لـ"عبادة العجل" ووصفه بأنه "يجسد الله".

وولدت بقرة مملوكة للمزارع هيمانت تشاندل، هذا العجل، من سكان قرية ناواجون لودهي، في 13 يناير.

وقال تشاندل لـ "PTI" عبر الهاتف: "للعجل عين إضافية في منتصف جبهته وأيضا أربعة ثقوب في فتحة الأنف.. يشبه ذيله "جاتا "(كومة من الشعر المتعرج) ولسانه أطول أيضا من العجول العادية". 

ونقلا عن طبيب بيطري، قال المزارع إن الحالة الصحية للعجل جيدة.

وأضاف: "لكن بسبب طول لسان العجل يواجه صعوبات في شرب لبن البقرة ونحن نساعدها في إطعامه".

وتابع: "أحدث عجل ولد بتشريح نادر فاجأ الجميع، نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد ولد في منزلنا"، إذ أنه مع انتشار الأخبار حول هذا العجل النادر، بدأ سكان القرى والبلدات المجاورة في زيارة منزل تشاندل ليعبدوه باعتباره "تجسيدا للرب شيفا".

ومع ذلك، قال طبيب بيطري إن "مثل هذه الحالات تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين وليس شيئا خارقا للطبيعة"، بحسب "ndtv".

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