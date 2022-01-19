وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تركيب لوحات إرشادية في مراكز الفرز التنفسي داخل مستشفياتها وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 19 وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يهدر المزيد من النقاط بالتعادل مع برايتون وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تتمسك بـ”الفرصة الأخيرة” أمام كوت ديفوار.. وهذه احتمالات التأهل وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد بيت حانون يُعَمِقُ جراح الشاطئ بثلاثية وكالة الرأي الفلسطينية طائرة ركاب تقلع بمسافر واحد فقط وكالة الرأي الفلسطينية 12 عامًا على اغتيال القائد المبحوح وكالة الرأي الفلسطينية ألماسة سوداء بأكثر من 6 ملايين دولار في دبي وكالة الرأي الفلسطينية ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنفب الهند وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
أخبار » أخبار الأسرى

الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 19

19 كانون ثاني / يناير 2022 09:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم التاسع عشر على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا في بيان مطلع العام: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقاً لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟