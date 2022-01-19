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الصحة: تركيب لوحات إرشادية في مراكز الفرز التنفسي داخل مستشفياتها

19 كانون ثاني / يناير 2022 09:13

الصحة: تركيب لوحات إرشادية في مراكز الفرز التنفسي داخل مستشفياتها
الصحة: تركيب لوحات إرشادية في مراكز الفرز التنفسي داخل مستشفياتها

غزة- الرأي

ركبت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات  لوحات إرشادية توضيحية في مراكز الفرز التنفسي داخل المستشفيات، بهدف تسهيل حركة المترددين على مراكز الفرز التنفسي وتوضيح مسار دخول المريض وارشادات الوصول للخدمة الطبية.


وأفاد د. محمد العطار مدير الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات أن هذه الارشادات تعمل على تسهيل حركة المترددين على مراكز الفرز التنفسي وانسيابية العمل داخل المستشفى.


ولفت إلى أنه تم استهداف المستشفيات السبع الاساسية العامة (النجار-ناصر-الأوروبي-الأقصى-الشفاء-الاندونيسي-بيت حانون).


وذكر أن هذا المشروع بتمويل من منظمة الصحة العالمية WHO، حيث تم تركيب اللوحات داخل المستشفيات من قبل الشركة الموردة على مدار 3 أيام متتالية حيث مثل وأشرف على العمل أ. محمود هارون من دائرة طب الطوارئ في الإدارة العامة للمستشفيات.
 

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