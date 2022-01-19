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إغلاق بحر غزة أمام حركة الصيد بسبب الأحوال الجوية

19 كانون ثاني / يناير 2022 09:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

قررت الشرطة البحرية في غزة، إغلاق البحر أمام حركة الصيد اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش لـ "الرأي" إن الشرطة البحرية بالتوافق مع النقابة قررت إغلاق البحر حفاظا على سلامة الصيادين في ظل الأحوال الجوية السائدة.

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